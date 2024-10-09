Ahlat'ta Aile İçi Darp Vakası

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde, eski eşi tarafından annesiyle birlikte darp edildiği iddia edilen Ö.G. ve annesi S.G. için 'koruyucu ve önleyici tedbir kararı' verildiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine, polis ekipleri gittikleri olay yerinde yapılan incelemede, yerde yatan S.G. isimli kadının burnunun kanadığı, Ö.G. isimli kadının ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildiği belirlendi. Meydana gelen olay sosyal medyada da geniş yer bulurken, Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "7.10.2024 günü 112 çağrı hattından gelen 'Aile içi darp-cebir' ihbarına istinaden Erkizan Mahallesinde yer alan adrese ivedilik ile intikal edilmiş, S.G. isimli kadın şahsın yatar vaziyette olduğu ve burun kısmından kan geldiği, Ö.G. isimli kadın şahsın ise 112 ekiplerince ayakta tedavisinin yapıldığı görülmüş, bahse konu şahısların E.K. isimli şahıs tarafından darp edildiği, E.K. isimli şahsın Ö.G. isimli şahsın eski eşi olduğu, 8 ay önce boşanma işlemlerinin gerçekleştiği anlaşılmıştır. S.G. ve Ö.G. isimli şahısların 112 marifetiyle Ahlat Devlet Hastanesine akabinde Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildiği, yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir raporu sonrası bahse konu şahısların taburcu edildiği öğrenilmiştir. Müşteki-şüpheli E.K. isimli şahıs eski eşi Ö.G. ve eski kayınvalidesi S.G. tarafından darp edildiği iddiası ile polis merkezi amirliğine şikayet amacıyla intikal etmiş, E.K. isimli şahsın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir raporu akabinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlamalarından ifadesi alınarak, Savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştır. E.K. ve S.G. isimli şahısların 8.10.2024 günü ifadeleri alınmış, konunun düğünlerinde takılan altınların paylaşımından kaynaklı gerçekleştiği bilgisi edinilmiş olup tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmaları üzerine Ö.G. ve S.G. isimli kadın şahıslara "Koruyucu ve önleyici tedbir kararı" verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - BİTLİS