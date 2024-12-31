İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyadan paylaştığı videoda hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle Ahmet Nesin hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, yazar Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında sosyal medyada yayınladığı videoda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen Nesin'in yurt dışında olduğu tespit edildi. 2016 yılında yurtdışına çıktığı tespit edilen Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Ahmet Nesin Hakkında Soruşturma - Son Dakika
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