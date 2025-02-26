Aileler Evlat Nöbetine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aileler Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Muş'ta, PKK tarafından kaçırılan çocukları için aileler soğuk havaya rağmen eylemlerini sürdürüyor.

26.02.2025 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ailelerin evlat nöbeti soğuk havaya rağmen devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini soğuk havaya rağmen sürdürüyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kentte etkili olan soğuk havaya rağmen evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Muş'ta, 2014 yılında oğlunu bilgisayar mühendisliği okuması için üniversiteye gönderen Halit Altun, 11 yıldır haber alamadığı evladına seslenerek, "Muhsin'in babasıyım. HDP ve PKK tarafından çocuklarımız götürüldü. Biz de 8 senedir çocuklarımızın arkasındayız. DEM Parti il binaları önlerinde nöbet tutuyoruz. Nöbetlerimize de devam edeceğiz. Biz onlardan çocuklarımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Sadece çocuklarımızı istiyoruz. Bir an evvel çocuklarımızı bize teslim etsinler. Bunu istiyoruz" dedi.

Evlat nöbetini sürdüren anne Ayten Koçhan ise yaklaşık 9 yıldır oğlundan hiç haber alamadığını ifade ederek, "Benim çocuğum 9 senedir gitmiş. DEM Parti ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Biz daha fazla dayanamıyoruz. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Bizden ne istiyorlar? Versinler çocuklarımızı. Onlar olsa dayanırlar mıydı? Biz 9 senedir evlat hasretiyle yaşıyoruz. Biz bir şeyin peşinde değiliz. Biz evlatlarımızın, ciğerlerimizin peşindeyiz. Oğlum beni duyuyorsan görüyorsan dön. Yolunuz yol değil. Kaçacak yeriniz kalmadı. Gelip devletinize sığının. Baban rahatsız, ben rahatsızım Ersin. Bak biz kar, kış, soğuk demeden senin peşindeyiz yavrum. Bizi hiç mi düşünmüyorsun yavrum. 3 senedir bu eyleme devam ediyoruz. 3 sene daha gelmezse yine eylemimize devam edeceğiz. Yolunuz yol değil, dönün" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Terör, PKK, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aileler Evlat Nöbetine Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:42 İddialar doğru çıktı Sevilen dizi final yapıyor İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
07:02 Seren Serengil’den toplu intihar iddiası Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
02:16 Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak 2 ayda çöküşü yaşadı Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 20:02:19. #1.13#
SON DAKİKA: Aileler Evlat Nöbetine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.