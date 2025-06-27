Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan bahçe ve sazlık yangını itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, Akçadağ ilçesi Esenbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgedeki sazlık alanda çıkan yangın kısa sürede çevredeki kayısı bahçelerine sıçradı. 25 kayısı ağacının kısmen zarar gördüğü yangın itfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Akçadağ'da Bahçe Yangını - Son Dakika
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