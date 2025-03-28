Akhisar\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirilirken gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı silah ticareti ve bulundurulmasının önüne geçmek amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmada 15 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 6 kişi de gözaltına alındı. Şüpheli 6 kişi hakkında idari işlem başlatılırken soruşturma sürüyor. - MANİSA