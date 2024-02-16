Aksaray'da 12 aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı
AKSARAY - Aksaray'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 aranan şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi ve asayiş ekiplerince yakalandı.
Edinile bilgiye göre, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir genelinde çeşitli suçlara karışmış olan şahısların peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrolü ve arama devriye faaliyeti yürüten JASAT dedektifleri ve jandarma asayiş ekipleri şehir genelinde yaptığı 1 haftalık çalışmada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 aranan şahsı yakaladı. "Nitelikli konut dokunulmazlığını ihmal" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 10 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç., "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., "Konut dokunulmazlığını ihlal ve uyuşturucu madde kullanma" suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G., "Bir yabancıyı ülkeye sokmak" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S., "Kasten yaralama" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D., "Silahla tehdit" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç., "Çocuklara ait müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak ve satmak" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G., "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H., "Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.K. ve "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve taşıma" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs olmak üzere toplam 12 şahıs yakalandı. Jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimize asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.
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