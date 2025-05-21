Aksaray'da Açık Kapıyla Seyir Halindeki Araç

Karayolunda bagajı ve kapısı açık vaziyette seyretti

AKSARAY - Aksaray'da yüklediği malzemeler otomobile sığmayınca bagaj ve aracın kapısı açık trafiğe çıkan sürücü görenleri şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, yüklediği malzemeleri aracına sığdıramayan sürücü bagaj kapısı ve sağ arka kapısı açık vaziyette Aksaray- Adana karayolunda trafiğe çıktı. Karayolunda Aksaray istikametine seyreden otomobil bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Araç sürücüsünün sol seride geçmek için kolunu camdan uzatarak eliyle solu işaret etmesi de dikkat çekti. Karayolundaki o tehlikeli anlar bir başka araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, seyir haindeki aracın bagaj ve sağ arka kapısı açık seyretmesi ve sürücünün eliyle sinyal işareti vermesi görülüyor.