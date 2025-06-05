Aksaray\'da Alkol Kavgası: Bir Ölü

Aksaray'da parkta birlikte alkol aldığı arkadaşını çıkan tartışmada kafasında alkol şişesini kırıp boğazını şişeyle keserek öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. (64) ve arkadaşı Veysel Tekin (43) akşam saatlerinde beldenin merkezinde bulunan parkta alkol almaya başladı. Bir süre alkol alan iki arkadaş arasında geçmişte yaşadıkları bir olaydan dolayı tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.Y. cam alkol şişesini Veysel Tekin'in kafasına vurarak kırdı. Veysel Tekin kafasına aldığı darbeyle yere düşerken, Y.Y. arkadaşının kafasında kırılan cam şişeyle bu kez de boğazını keserek yaraladı. Ağır yaralanan Veysel Tekin, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren Y.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Katil zanlısı jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY