Aksaray\'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Aksaray'da yasal sınırın 4 katı üzerinde alkol alıp direksiyon başına geçen alkollü sürücü beton elektrik direğine çarparak yıktı. Sürücü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtulurken, aracını kameraya çeken vatandaşa, "Neden çekiyorsun, gazeteci çekiyor, polis gelmiş cezamı kesiyor, sen niye çekiyorsun oğlum? Bana yan yan bakma lan" deyip tepki gösterdi.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçip 68 AFT 474 plakalı otomobiliyle TOKİ'den Aksaray istikametine yola çıkan Eşref G. (48), caddede virajı alamayıp yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton direk tellerden kopup devrilirken otomobil de adeta hurdaya döndü. Evlerinde elektriklerin aniden gitmesiyle kazayı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde sürücüye alkol muayenesi yapan trafik ekipleri, sürücünün yasal sınırın 4 katını aşan 2.12 promil alkollü olduğunu tespit etti. Bu sırada mahallede oturan bir vatandaş, elektrik arıza birimine göndermek üzere kaza yapan aracın fotoğrafını çekti. Aracının vatandaş tarafından görüntülendiğini fark eden alkollü sürücü vatandaşa, "Neden çekiyorsun, gazeteci çekiyor, polis gelmiş cezamı kesiyor, sen niye çekiyorsun oğlum? Bana yan yan bakma lan" deyip tepki gösterdi. Alkollü sürücü polis memurlarının müdahalesiyle sakinleştirilerek uzaklaştırılırken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 434 lira ceza kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Kazalı araç ise çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, hakkında adli işlem başlatıldı. - AKSARAY