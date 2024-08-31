Aksaray'da araçlar MPTS ile gece gündüz denetleniyor - Son Dakika
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Aksaray'da araçlar MPTS ile gece gündüz denetleniyor

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) kullanarak şehir içindeki araçları gece gündüz denetliyor. MPTS araçları, araç plakalarını okuyarak hacizli, yakalamalı, ikiz plaka, aranan şahıs aracı gibi durumları tespit ederek anında uyarı gönderiyor. Aksaray emniyeti, MPTS uygulamasını gece gündüz şehrin birçok noktasında gerçekleştiriyor.

31.08.2024 22:10
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Aksaray'da araçlar MPTS ile gece gündüz denetleniyor

AKSARAY - Aksaray'da Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile şehir içinde tüm araçlar gece gündüz denetleniyor.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi için birçok çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikteki araçları da gece gündüz denetliyor. Şehir girişinde sabit plaka tanıma sistemleri ile kente giren araçlar denetlenirken, araç üzerinde kameraların bulunduğu Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile de şehir içi trafikteki araçlar bir bir denetleniyor. Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubelerinde bulunan MPTS araçları hem gündüz hem de gece şehrin birçok cadde ve sokağında görev alıyor. Geçen araçların plakasını okuyan sistem, araç plakasından aracın hacizli, yakalamalı, ikiz plaka, aranan şahıs aracı, olaya karışan araç gibi birçok alanda tarama yaparak sisteme anında uyarı gönderiyor. Uyarının sisteme düşmesi üzerine MPTS ekipleri durumu hemen bölgedeki ekiplere bildirerek aracı alıyor. Alınan aracın gerekli işlemleri yapılırken, Aksaray emniyeti MTPS uygulamasını gece gündüz şehrin birçok noktasında yapıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da araçlar MPTS ile gece gündüz denetleniyor - Son Dakika

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