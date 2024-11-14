Aksaray'da Asker Eğlencesine Polis Baskını - Son Dakika
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Aksaray'da Asker Eğlencesine Polis Baskını

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Aksaray'da asker uğurlaması sırasında havai fişek atılması üzerine polis baskın yaptı.

14.11.2024 00:49
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Havai fişekli asker eğlencesine polis baskını

AKSARAY - Aksaray'da askere gidecek gençler için yapılan eğlencede atılan havai fişekler ihbar üzerine polisi alarma geçirdi. Asker eğlencesine baskın yapan ve gençleri uyaran polis ile vatandaşlar arasında sözlü tartışma yaşanırken olay yerine takviye ekiplerin de gelmesiyle olay büyümeden önlendi.

Olay, Pamucak Mahallesi 902. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askere gidecek gençler için mahallede asker uğurlaması eğlencesi düzenlendi. Eğlencede havai fişeklerin atılması üzerine mahalle sakinleri polisi arayarak ihbarda bulundu. Herhangi bir izin olmadan havai fişek atılması nedeniyle polis ekipleri asker eğlencesi yapılan yere geldi. Burada polisin gençleri uyardığı esnada bir grup genç polis ekiplerine sözlü müdahalede bulunurken, polis ile gençler arasında sözlü tartışma çıktı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerinde gelmesiyle yaşanan gerginlik son bulurken, asker eğlencesi de sonlandırıldı.

Aksaray\'da Asker Eğlencesine Polis Baskını
Kaynak: İHA

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