Aksaray'da Bıçak Poşeti Yaraladı - Son Dakika
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Aksaray'da Bıçak Poşeti Yaraladı

Aksaray\'da Bıçak Poşeti Yaraladı
04.06.2025 18:26
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Kurban bıçağı poşetinin çarptığı genç yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da kurban bıçağını bilettikten sonra poşete koyan şahsın koştuğu sırada, bıçak poşetinin çarptığı vatandaş bacağından yaralandı.

Olay, Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kurban keseceği bıçağı biletmek için cadde üzerindeki bıçakçıya gelen yabancı uyruklu A.A. (71), bıçağını bilettikten sonra poşete koyup koşarak evine doğru yola çıktı. Kaldırımdan koştuğu esnada şahsın elindeki bıçak poşeti yine aynı kaldırımda yürüyen O.S. (27) isimli şahsın bacağına çarptı. Bıçağın temas etmesiyle vatandaş bacağından yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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