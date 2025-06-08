Aksaray\'da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Aksaray'da jandarma KOM ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında valiz içinde kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, otoyol jandarması ekipleriyle birlikte Niğde - Ankara Otoyolunda yaptığı uygulamada şüphe üzerine 65 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildiği uygulamada bir yolcunun tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri otobüsün bagajında arama yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bagajdaki tüm valizleri bir bir arayan jandarma ekipleri, Irak uyruklu Yousıf Dhannoon Younus Mıshko (52) isimli yolcunun valizinde 50 karton kaçak sigara buldu. Yolcu gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY