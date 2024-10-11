Aksaray'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Kaçak Sigara Operasyonu

Aksaray'da polisin baskınında 17 bin 540 kaçak sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

11.10.2024 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da kaçak sigara deposuna baskın yapan polis 17 bin 540 adet kaçak sigara, kaçak tütün ve elektronik sigara gibi birçok kaçak ürün ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir depoda kaçak sigara ve tütün bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler 2 gün boyunca depoyu takip etti. Teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Depoya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 bin 540 adet kaçak sigara, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet elektronik sigara kiti, 13,5 kilogram nargile tütünü ve 28 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili depo sahibi R.U. (29) gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, Politika, aksaray, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 Bakan Kurum: ’Hatay’ı Deprem Sonrası Yalnız Bırakan Kendileridir’ Bakan Kurum: 'Hatay'ı Deprem Sonrası Yalnız Bırakan Kendileridir'
17:37 Listeye giren yeni firmalar var Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı Listeye giren yeni firmalar var! Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı
16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
08:52 Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın
08:45 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızının aşk pozu hayranlarını şaşırttı Kızılcık Şerbeti'nin yıldızının aşk pozu hayranlarını şaşırttı
08:32 Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzinde yaşandı Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzinde yaşandı
08:26 Ölümden dönmüştü Duayen gazeteci Reha Muhtar’ın sağlık durumunda son gelişme Ölümden dönmüştü! Duayen gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumunda son gelişme
08:13 Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı
07:55 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak İşte tahminler ve zamlı rakamlar 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
01:35 Güneş’teki patlamanın etkisiyle Türkiye’de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye'de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 18:51:47. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.