Aksaray'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Aksaray'da kaçak sigara deposuna baskın yapan polis 17 bin 540 adet kaçak sigara, kaçak tütün ve elektronik sigara gibi birçok kaçak ürün ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir depoda kaçak sigara ve tütün bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler 2 gün boyunca depoyu takip etti. Teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Depoya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 bin 540 adet kaçak sigara, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet elektronik sigara kiti, 13,5 kilogram nargile tütünü ve 28 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili depo sahibi R.U. (29) gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY