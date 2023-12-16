Aksaray\'da kamyonet alevler içinde kaldı

Aksaray'da seyir halindeki kamyonet yandı

AKSARAY - Aksaray'da seyir halindeki iken motor kısmında duman çıkan kamyonet alevler içinde kaldı.

Olay akşam saatlerinde Laleli Mahallesi Latif Emekli Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesinden Laleli Mahallesindeki çalıştığı inşaata giden Onur Tozak idaresindeki 06 HM 037 plakalı laminant parke yüklü kamyonet koltuk altındaki motordan alev aldı. Araç içerisindeki dumanı fark eden sürücü yol kenarına kamyoneti çekerek akü başlığını söktü. Motor kısmı yanan araçtan uzaklaşan sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yol kenarındaki kamyonetin koltuklarını sökerek motordaki yangına müdahale etti. Köpük bazlı su ile söndürülen yangında kamyonet hasar görürken, kullanılmaz hale geldi. Tamamen söndürülen motorun bağlantıları kesilerek çekici ile otoparka götürüldü. Yangının motor ve radyatör kablolarının lase yapması nedeniyle çıktığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.