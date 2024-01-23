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Aksaray'da kavgada genç bıçaklandı - Son Dakika
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Aksaray'da kavgada genç bıçaklandı

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi'nde iki arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, E.T. adlı genç yanında taşıdığı bıçakla E.Y.'yi kalçasından bıçakladı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, diğer şahıslar olay yerinden kaçtı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

Aksaray\'da kavgada genç bıçaklandı
23.01.2024 - 22:33,
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Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 806 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında karşılaşan 2 arkadaş grubu arasında küfürleşme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu E.T. (19) yanında taşıdığı bıçakla E. Y.'yi (17) kalçasından bıçakladı. Yaralı genç kanlar içinde yere düşerken, diğerleri olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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