Kasada uyuyan marketçinin dükkânından salam, sucuk ve çikolata çaldı, sonra bir de sigara istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kasada uyuyan marketçinin dükkânından salam, sucuk ve çikolata çaldı, sonra bir de sigara istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kasada uyuyan marketçinin dükkânından salam, sucuk ve çikolata çaldı, sonra bir de sigara istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Taşpazar Mahallesi'nde gece 04.00 sularında 24 saat açık bir markete giren şahıs, kasada uyuyan işletmeci Ümit Ok'u görünce raflardan salam, sucuk, ekmek ve çikolata topladı, ürünleri 20 metre ilerideki kaldırıma bıraktı. Yeniden içeri giren şahıs, Ok uyanınca sigara isteyip parasını ödedi. Güvenlik kamerasını izleyen Ok, polise başvurup şikayetçi oldu.

Aksaray'da market sahibinin kasada uyuduğunu fırsat bilen bir kişi, hem çaldığı çikolataları yedi hem de dakikalarca elini kolunu sallaya sallaya marketten çeşitli ürünleri çaldı. O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

SAAT 04.00'TE RAFLARI TEK TEK GEZDİ

Olay, saat 04.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 24 saat açık olan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi markete girdi. Market sahibinin kasada uyuduğunu fark eden şahıs bunu fırsat bilerek markette gezintiye çıkıp salam, sucuk, ekmek ve çikolata gibi ürünleri çaldı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen o anlarda şahsın rahat tavırları dikkat çekerken, elini kolunu sallaya sallaya marketten çeşitli ürünler alan şahıs çaldıklarını market dışında 20 metre ileride kaldırıma koyarak tekrar markete girdi. Bu kez de kasa arkasında bulunan sigaraları çalmaya yeltenen şahıs, birkaç sigara aldıktan sonra uyuyan marketçi Ümit Ok'un (35) uyanmasıyla hiçbir şey olmamış gibi market sahibine "Yorulma sen dur" deyip "Aradığım sigarayı bulamadım" dedi. Uyku sersemliği ile ne olduğunu anlayamayan marketçi sigarayı verip parasını aldıktan sonra giden şahıstan şüphelenerek güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Burada şahsın marketten hırsızlık yaptığını anlayan Ümit Ok güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

ÇALMAK NEDİR, İHTİYACI VARSA VERELİM

Yaşanan olayı anlatan market sahibi Ok, "7/24 market çalıştırıyoruz. Sabah saat 04.00 sularında bir arkadaş geliyor. Bizim de 15 dakikalık falan bir uyuduğumuzdan istifade ederek içeriye giriyor. Uyur halimizdeyken içeriden birkaç tane ürün alıp çıkıyor, dışarıya koyuyor. Koyduktan sonra tekrar bir şeyler çalmak için geliyor, o sırada ben uyanıyorum. Uyandıktan sonra arkadaşı fark ediyorum, bu da benden parasıyla sigara alıyor. Ondan sonra bir de poşet alıyor, dışarıya çıkıyor. Dışarıdan arkasından baktıktan sonra ürünleri poşete koyup gittiğini fark edince ben şüpheleniyorum. Kamerayı açıp bakıyorum ki ürünlerimizi çalmış. Ben bu arkadaştan şikayetçiyim, gereğinin yapılmasını istiyorum. Ürünlerden salam almış, sucuk almış, sigara almış, kola almış, ekmek almış. Hani ihtiyacı varsa verelim yesin, içsin önemli değil ama çalmak nedir kardeşim? İnsanların emeğini niye çalıyorlar? Bu arkadaşların cezalandırılmasını istiyoruz bir an önce" dedi.

Kaynak: İHA
ÇikolataGüvenlik3. SayfaAksarayGüncelEkmekSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Merve Hatun Merve Hatun:
    klasik yalan..ihtiyacın varsa gel söyle verelim.....söyleyincede allah versin brader... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Eğlence mekanında çatışma 1’i polis 2 kişi öldü Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu Bu kadarı da fazla Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu! Bu kadarı da fazla
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:33
Trabzonspor’dan 30 milyon euroya gitmişti Şimdi Galatasaray istiyor
Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
10:53
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 12:20:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Kasada uyuyan marketçinin dükkânından salam, sucuk ve çikolata çaldı, sonra bir de sigara istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei