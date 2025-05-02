Aksaray'da Motosiklet Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Motosiklet Eğitimi

Aksaray\'da Motosiklet Eğitimi

Trafik jandarması, motosiklet kazalarını azaltmak için Aksaray'da eğitimler düzenliyor.

02.05.2025 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da yaşanan motosiklet kazalarının önüne geçilmesini hedefleyen trafik jandarması motosiklet sürücülerine eğitim veriyor.

Aksaray'da yaz mevsimi ile trafikte oldukça yoğunlaşan motosikletlere yönelik yaşanan kazaların önüne geçilmesi için harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarmaları İçişleri Bakanlığının "Bir kural bir ömür" mottosuyla yola çıkarak motosiklet sürücülerine yönelik eğitimlere başladı. Şehir merkezi, ilçe, belde ve köylerde eğitim faaliyetleri düzenleyen trafik jandarması tüm motosiklet sürücüleriyle bir araya geliyor. Ekipler motosiklet kullanımında sürücü ve yolcunun kask, gözlük, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanımının önemi, hava karardıktan sonraki seyahatlerde reflektif yelek kullanımı ve uyulması gereken trafik kuralları hakkında eğitim verdi.

Eğitim çalışmaları şehir genelinde devam ederken İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, motosiklet kazalarının en aza indirilmesine yönelik denetim ve eğitim faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, aksaray, trafik, Güncel, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Motosiklet Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:44:34. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Motosiklet Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.