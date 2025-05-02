Aksaray\'da Motosiklet Eğitimi

Aksaray'da yaşanan motosiklet kazalarının önüne geçilmesini hedefleyen trafik jandarması motosiklet sürücülerine eğitim veriyor.

Aksaray'da yaz mevsimi ile trafikte oldukça yoğunlaşan motosikletlere yönelik yaşanan kazaların önüne geçilmesi için harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarmaları İçişleri Bakanlığının "Bir kural bir ömür" mottosuyla yola çıkarak motosiklet sürücülerine yönelik eğitimlere başladı. Şehir merkezi, ilçe, belde ve köylerde eğitim faaliyetleri düzenleyen trafik jandarması tüm motosiklet sürücüleriyle bir araya geliyor. Ekipler motosiklet kullanımında sürücü ve yolcunun kask, gözlük, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanımının önemi, hava karardıktan sonraki seyahatlerde reflektif yelek kullanımı ve uyulması gereken trafik kuralları hakkında eğitim verdi.

Eğitim çalışmaları şehir genelinde devam ederken İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, motosiklet kazalarının en aza indirilmesine yönelik denetim ve eğitim faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir" denildi. - AKSARAY