Aksaray\'da Parklarda Güvenlik Denetimi

Aksaray'da polis, sıcak havalar nedeniyle dolup taşan park ve bahçelerde denetim yaptı. Emniyet ekipleri, şüpheli kişilerin üzerini arayıp, kimlik kontrolü yaptı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, akşam saatlerinde şehir genelindeki tüm park ve bahçelerde şok uygulama yaptı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya başta Asayiş Şubesi olmak üzere Çevik Kuvvet Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi, Trafik Şubesi ve bekçilerden oluşan 116 emniyet mensubu katıldı. Ekipler, park ve bahçelerde şüpheli gördükleri tüm şahısların üst aramasını yapıp, tek tek Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirdi. Gece saat 02.00'ye kadar devam eden denetimde şehir genelinde tüm park ve bahçeler adeta abluka altına alındı. Şüpheli görülen araçlar da aranıp şahıslar kontrolden geçirilirken, polis araçları da devriye atarak güvenliğe katkı sağladı. Kadın polis memurlarının da katıldığı denetimde kadınların da üst araması ve sorgusu yapıldı.

Parkta oturan vatandaşlar polis memurlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. - AKSARAY