Aksaray'da Parkta Kadın Vuruldu - Son Dakika
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Aksaray'da Parkta Kadın Vuruldu

Aksaray\'da Parkta Kadın Vuruldu

28 yaşındaki F.Ö., Aksaray'da parkta tabancayla vurulmuş bulundu. Olay araştırılıyor.

16.05.2025 16:31
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Aksaray'da 28 yaşındaki bir kadın parkta tabancayla vurulmuş halde bulundu. Cebinden tabanca çıkan yaralı kadının kazayla mı kendini vurduğu, intihar girişiminde mi bulunduğu ya da birisi tarafından mı vurulduğu araştırılıyor.
Olay, Tacin Mahallesinde parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan Ali Özdil (38) bir el tabanca sesi ve beraberinde yardım çığlığı duydu. Ne olduğunu anlayamayan vatandaş parkta silah sesi ve kadın sesinin geldiği yöne doğru gittiğinde bir kadını tabancayla vurulmuş halde yerde yatarken buldu. Ali Özdil, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Serkan Özbaş ve polis ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi sağlık ekipleriyle birlikte olay yerinde yaptı. Bilinci açık olan F.Ö. (28) cebinde tabanca olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri kadının cebinden tabancayı alarak kontrollü bir şekilde içini boşalttı. Karın bölgesinden tek kurşunla yaralı olan kadın silahın babasına ait olduğunu söyledi. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. F.Ö.'nün yoğun bakıma alındığı, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde inceleme yaptı. Olayla ilgili kadının intihar mı ettiği, yanlışlıkla kendini mi vurduğu veya birileri tarafından mı vurulduğunu araştırılıyor.
Yaşanan olayı anlatan Ali Özdil, "Oturuyordum, yardım çığlığını duydum. Öncesinde silah sesini duydum. Bir kadın yardım istiyordu, beni görünce kendini yere bıraktı. Silah sesini duydum ama silah mı, lastik patlama sesi mi ayırt edemedim" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Parkta Kadın Vuruldu - Son Dakika

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