Aksaray'da halkın huzur ve güvenliği, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şok uygulamalar yapan polis ekipleri, durdurulan araçlarda didik didik arama yaptı.
Edinilen bilgiye göre, suç ve suçlularla mücadele, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü iftardan sonra şok uygulama yaparak araç ve şahısları didik didik aradı. Şehrin belirli bölgelerinde görev alarak uygulama yapan Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri araçları durdurdu. Trafik ekiplerince sürücüler ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken yolcu konumundaki şahıslar ise asayiş ekiplerince Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirildi. Araçları da sorgulayan ekipler şahıslar ve araçlar üzerinde de aramalar yaptı. Gece yarısına kadar devam eden uygulamalar sabaha karşı da belirli bölgelerde devam ediyor. - AKSARAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Aksaray'da Polis Ekipleri Şok Uygulama Yaptı - Son Dakika
Tokat ve Sivas'ın sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi sıfıra inen geçitte tır sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Bazı sürücüler karayollarının yol temizlemesini beklerken bazıları ise zincir takarak ilerledi. Karayolları ekipleri gece boyu kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesinin ardından, Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı. Gökhan Zan, Turgay Kocakaya ve akrabası Mihal Kocakaya tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Turgay Kocakaya tutuklandı ve Nihal Kocakaya aranıyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ailesi tarafından haber alınamayan bir genç, başından vurulmuş halde tarlada ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, canlı yayında Hatay'daki gerginlik ve Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmesi sürecini değerlendirdi. Baş, Zan'ın aday gösterildiği iddia edilen ses kaydı sonrası yaşananları açıkladı. Zan ise, partinin kendisine destek olmadığını ifade ederek suçlamaları reddetti.
Tokat-Sivas karayolu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde mart ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi sıfıra indi. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar sıyırma çalışmaları gerçekleştirdi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadın, tartıştığı annesini bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, Akhisar mahallesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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