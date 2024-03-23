Aksaray'da Polis Ekipleri Şok Uygulama Yaptı - Son Dakika
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Aksaray'da Polis Ekipleri Şok Uygulama Yaptı

Aksaray\'da Polis Ekipleri Şok Uygulama Yaptı

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliği, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şok uygulamalar yapan polis ekipleri, durdurulan araçlarda didik didik arama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol etti. Uygulamalar gece yarısına kadar devam etti ve sabaha karşı da belirli bölgelerde sürdürüldü.

23.03.2024 23:16  Güncelleme: 23:16
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Aksaray'da halkın huzur ve güvenliği, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şok uygulamalar yapan polis ekipleri, durdurulan araçlarda didik didik arama yaptı.

Edinilen bilgiye göre, suç ve suçlularla mücadele, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü iftardan sonra şok uygulama yaparak araç ve şahısları didik didik aradı. Şehrin belirli bölgelerinde görev alarak uygulama yapan Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri araçları durdurdu. Trafik ekiplerince sürücüler ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken yolcu konumundaki şahıslar ise asayiş ekiplerince Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirildi. Araçları da sorgulayan ekipler şahıslar ve araçlar üzerinde de aramalar yaptı. Gece yarısına kadar devam eden uygulamalar sabaha karşı da belirli bölgelerde devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Polis Ekipleri Şok Uygulama Yaptı - Son Dakika

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