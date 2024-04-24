Aksaray'da Ruhsatsız Tabanca ile Yakalanan Sürücü, İlk İnkar Etti Sonra Tüfek Ruhsatı Gösterdi - Son Dakika
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Aksaray'da Ruhsatsız Tabanca ile Yakalanan Sürücü, İlk İnkar Etti Sonra Tüfek Ruhsatı Gösterdi

Aksaray\'da Ruhsatsız Tabanca ile Yakalanan Sürücü, İlk İnkar Etti Sonra Tüfek Ruhsatı Gösterdi

Aksaray'da yapılan asayiş ve trafik uygulamasında ruhsatsız bir tabanca bulunan sürücü, önce tabancayı taşımadığını söyledi, ardından tabancanın bozuk olduğunu iddia etti ve son olarak tüfek ruhsatı gösterdi. Sürücü, gözaltına alındı.

24.04.2024 02:47
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Aksaray'da ruhsatsız tabanca ile yakalanmasına rağmen önce "Taşımıyorum" deyip inkar eden, sonra da "Bozuk" diyen sürücü bir de "Ruhsatım var" diyerek tabanca yerine tüfek ruhsatı gösterdi.

Olay Gülağaç Yolu Kireçlik Mevkiinde yaşandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gece yarısı bekçilerin de katıldığı asayiş ve trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ile trafik şubesi ekipleri şüphe üzerine Gülağaç ilçesinden Aksaray merkez istikametine seyreden Ali B. (38) idaresindeki 51 ACV 230 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Sürücüsü ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirildikten sonra araçta arama yapan bekçiler araç içerisine gizlenmiş bir adet tabanca buldu. Kullandığı araçta tabancayla birlikte yakalanmasına rağmen "Taşımıyorum" diyen sürücü Ali B. daha sonra tabancanın bozuk olduğunu belirterek işlem yapılmasından kaçmak istedi. 2 ayrı bahanesiyle başarılı olamayan sürücü bu kez de "Ruhsatım var" diyerek yakalattığı tabanca yerine tüfek ruhsatı gösterdi. 3 ayrı bahanesiyle işlemden kaçamayan sürücü son olarak tabancayı kabullenerek "Benim, tamir için taşıyorum" dedi. Tabancaya bekçiler tarafından dolu boş kontrolü yapıldıktan sonra el konulurken ruhsatsız tabanca taşımaktan gözaltına alınan sürücü adli işlemler için polis merkezine götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Ruhsatsız Tabanca ile Yakalanan Sürücü, İlk İnkar Etti Sonra Tüfek Ruhsatı Gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Ruhsatsız Tabanca ile Yakalanan Sürücü, İlk İnkar Etti Sonra Tüfek Ruhsatı Gösterdi - Son Dakika
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