Aksaray'da Şiddetli Yağış Sonucu Mandıra Çöktü - Son Dakika
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Aksaray'da Şiddetli Yağış Sonucu Mandıra Çöktü

Aksaray\'da Şiddetli Yağış Sonucu Mandıra Çöktü

Aksaray'ın Yeşilova beldesinde şiddetli yağışlar nedeniyle bir mandıra çöktü. 750 küçükbaş hayvanın bulunduğu mandırada kurtarma çalışmaları devam ediyor. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

06.05.2024 12:59  Güncelleme: 13:02
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Aksaray'da şiddetli yağış nedeniyle dün gece çöken ve 750 küçükbaş hayvanın içinde bulunduğu mandırada çalışmalar devam ederken Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Şiddetli yağışlar nedeniyle dün gece Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde mandıra çöktü. 750 küçükbaş hayvanın bulunduğu mandırada kurtarma çalışmaları gün ağarınca da devam etti. Kepçe, traktör ve iş makineleriyle yapılan çalışmalarda telef olan havanlar göçük altından çıkarılıyor. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Yağmur ve fırtınadan merkez beldemiz olan Yaşilova beldesinde bir sel felaketi oluştu. Tabii ki bu aşırı yağış dolayısıyla bir mandıra çökmesi söz konusu. Ağır yağmur yağması nedeniyle mandıra yıkıldı. Bu yıkım sonucunda 45 küçükbaş hayvan telef oldu. Dün gece 21.40 civarından itibaren AFAD, jandarma, orman müdürlüğü ve çevre müdürlüğümüz şu ana kadar kurtarma çalışması yürüttü. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Devletimiz her zaman olduğu gibi burada da vatandaşımızın, üreticimizin yanında. Buradan kaynaklanan zararlarda devletimiz imkanlar çerçevesinde katkılarını yapacaktır" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Şiddetli Yağış Sonucu Mandıra Çöktü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Şiddetli Yağış Sonucu Mandıra Çöktü - Son Dakika
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