Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

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Hafif ticari araçla çarpışan otomobil takla atarak hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı.

30.12.2024 11:28
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Hafif ticari araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

AKSARAY - Aksaray'da hafif ticari aracın arkadan çarptığı otomobil takla atarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Aksaray- Ankara karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden A.A.(22), idaresindeki 06 EDY 695 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, önünde seyreden B.Ö.yönetimindeki 68 KL 571 plakalı Toyota marka otomobile arakadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederken, kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durdu. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE, AFAD ve MEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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