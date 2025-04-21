Aksaray\'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde hafif ticari araç ile yaşı küçük ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eşmekaya beldesinde Eskil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskil'den Konya yolu yönüne seyreden Y.K. (42) idaresindeki 42 AT 650 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen 16 yaşındaki ehliyetsiz İ.K.'nin kullandığı 68 AEC 771 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY