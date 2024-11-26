Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu

Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma, Aksaray'da iki uyuşturucu tacirini yakalayarak çeşitli uyuşturucular ele geçirdi.

26.11.2024 11:06
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Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, çeşitli uyuşturucularla birlikte 2 şahsı suçüstü yakaladı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma KOM ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Ardından takip başlatan ekipler, yeterli delillere ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. M.İ. ve Y.E.Ş. isimli şahısların bulunduğu ikamete operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına alırken, ikamette yapılan aramalarda 1 kilo 17 gram sentetik cannabinoid, 681 gram aseton, 6 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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