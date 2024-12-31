Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu

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Aksaray'da uyuşturucu tacirine jandarma darbesi

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliyi çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakaladı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri ismi ve adresi belirlenen M.K. isimli şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak 4 gün boyunca yapılan takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 446 adet uyuşturucu hap, 86 adet extacy uyuşturucu hap, 2 gam kubar esrar, 2 gram bonzai ve 22 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan uyuşturucu taciri jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.