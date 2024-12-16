Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, 2 şüpheliyi uyuşturucu maddelerle birlikte yakalarken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri kimlikleri belirlenen M.A. ve H.Ç. isimli şahısları takibe aldı. 4 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 133 gram sentetik cannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.A. ve H.Ç. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY