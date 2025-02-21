Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

3.Sayfa

Aksaray'da yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve bulundurma çerçevesinde savcılık koordinesinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 136,11 gram sentetik kannabinoid, 544 adet sentetik ecza hap, 1 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 5 adet extacy, 3 bin 300 lira, 2 ruhsatsız tüfek ve 3 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY