Akşehir'de yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Akşehir'de yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi

Akşehir\'de yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından bir araca yapılan operasyonda, şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda N.K., M.S.E. ve F.E.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 9 adet uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

15.05.2024 16:19
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından bir araca yapılan operasyonda, şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yaptığı istihbarı çalışmalarda; N.K., M.S.E. ve F.E.A. isimli şüphelilerin çevre illerden araçla Akşehir'e uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiler elde ederek şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin geldiği aracı D-300 Kara yolu üzerinde durduran narkotik ekibi şüphelilerin üzerinde, eşyalarında ve araçta arama yaptı. Narkotik ekibi tarafından yapılan aramada, şüpheli F.E A.'nın üzerinde 9 adet uyuşturucu hap, şüpheli N.K. ile M.S.E.'nin üzerinde ve araçta ise 3 parça halinde 10 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirerek el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler F.E.A., N.K. ve M.S.E. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından işlem yaptı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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