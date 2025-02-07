Akyazı'da Kar Kazası: 2 Yaralı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

D140 karayolu Kuzuluk Ortamahalle mevkiinde meydana gelen olayda, F.S. idaresindeki 48 LA 714 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan F.S. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA