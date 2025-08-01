Akyazı\'da Yangın: İki Katlı Ev Küle Döndü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin birinci katı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Küçücek Bıçkıdere Mahallesi'nde S.Y'ye ait iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evin birinci katı kullanılamaz hale geldi, üst katta ise hasar oluştu.

Ardından ekipler, uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA