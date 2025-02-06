Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir işletmeye ait karton deposunda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi'nde bir işletmeye ait karton deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Depoyu kullanılamaz hale getiren yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Akyurt'ta Karton Deposunda Yangın - Son Dakika
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