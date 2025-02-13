Akyurt\'ta Trafik Denetimi Yapıldı

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Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çankırı Bulvarı'nda trafik denetimi gerçekleştirdi.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankırı Bulvarı'nda yapılan trafik denetiminde şehirler arası otobüsler, ağır tonajlı araçlar, personel servisleri ve ticari araçlar detaylı bir şekilde incelendi. Ayrıca mevzuata aykırı teknik değişiklikler yapan araçlara yönelik de sıkı kontroller yapıldı. - ANKARA