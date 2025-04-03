Alaca\'da Silahlı Kavga: İki Zanlı Tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde silahla yaraladıkları 2 kişiyi darp eden eden 2 zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Olay, 30 Mart'ta Alaca ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda 2 grup arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında A.Y. ve M.F.Ç. tüfekle vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren Yusuf A. ve Yakup A. isimli şüphelilerin kimliği tespit edildi. Gözaltına alınan Yusuf A. ile Yakup A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. - ÇORUM