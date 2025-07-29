Alaca\'da Trafik Denetimi: 15 Sürücüye Ceza

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, kurallara uymayan 15 araç sürücüsüne toplam 25 bin TL para cezası kesildi.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri, Zile Caddesi üzerinde genel bir asayiş denetimi yaptı. Uygulama noktasında durdurulan araçlar ve şahıslar üzerinde titiz kontroller gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 50 araç kontrol edilirken, 70 kişinin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 15 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini ve kamu huzurunu bozan unsurlara göz açtırılmayacağı belirtildi. - ÇORUM