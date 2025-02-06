Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

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Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler beldesinde alacak verecek meselesi yüzünden kuzenini bıçaklayarak ağır yaralayan ve gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün saat 15.15 sıralarında Bucak ilçesi Kocaaliler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat T. (47) ile kuzeni Erkan N. (44) arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın büyümesi ile Murat T., kuzeni Erkan N. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Erkan N. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Bucak Adliyesi'ne sevk edilen Erkan N. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bıçaklanarak ağır yaralanan Murat T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - BURDUR