Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Kökez Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanlar çevre mahallelerden de görüldü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını söndürme çalışması başlattı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Aladağ'da Orman Yangını - Son Dakika
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