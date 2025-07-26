Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü
Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Aladağ'da Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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