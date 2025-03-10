Alev Topuna Dönüşen Evde Yangın - Son Dakika
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Alev Topuna Dönüşen Evde Yangın

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü, itfaiye müdahale etti.

10.03.2025 02:27
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Mahalleliyi sokağa döken yangın: İki katlı ev alev topuna döndü

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde adeta alev topuna dönen iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Vakıf Mahallesi'nde A.T.'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede alevler evi sararken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, adeta alev topuna dönen evi söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ailenin evde olmaması muhtemel facianın önüne geçerken yangın sebebiyle mahalleli sokağa döküldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangın hususuna ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, Sakarya, 3-sayfa, Akyazı, Yaşam, Son Dakika

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