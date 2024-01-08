Alevlere teslim olan ev küle döndü

ÇANKIRI - Çankırı'da bilinmeyen sebeple çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çankırı il merkezi Karatekin Mahallesi Samanpazarı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan ve boş olduğu öğrenilen evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınabildi. Ekiplerin evde soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.