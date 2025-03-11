Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan müstakil bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Küçükdağlı Mahallesi Şehit Olcay Altun Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A.'ya ait ahşap çatılı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla büyüyerek tüm evi saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ölen yada yaralananın olmamasının teselli kaynağı olduğu yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN