İzmir'in Aliağa ilçesinde bu sabah saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, yangın saat 10.15'te henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan 6 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale etti. Alevler, ekiplerin hummalı çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Aliağa'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?