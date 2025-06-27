Aliağa\'da Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir'in Aliağa ilçesinde bu sabah saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, yangın saat 10.15'te henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan 6 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale etti. Alevler, ekiplerin hummalı çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR