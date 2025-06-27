Aliağa\'daki Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir'in Aliağa ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz gün, öğle saatlerinde Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın şiddetiyle büyümüş ve Foça sınırlarını geçerek geniş bir alanda etkili olmuştu. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarına rağmen ancak bu sabah kontrol altına alınabildi. Yaşanan felaketin ardından yine Aliağa'da bu kez Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevler yükselmeye başladı. Sanayi tesisleri mevkiinde saat 18.55'de çıkan yangının ormana sirayet etmesiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak ve 5 helikopter sevk edildi. Havadan yapılan müdahalenin yanı sıra karadan da 25 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ile ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada, alevlerin tehdit ettiği Bozköy Mahallesi'nde bazı evler de tedbiren tahliye edildi.

Gözaltında

Söz konusu yangının sanayi tesisleri civarında yakılan çöpten çıkmış olduğu, failinin ise jandarma tarafından tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.

Kontrol altında

Alevler ekiplerin gece boyunca etkili mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR