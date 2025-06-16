Alışveriş Merkezinde Cinsel Taciz: Ev Hapsi

Kartal'da bir alışveriş merkezinde, kadınlar tuvaletinde görüntü çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında ev hapsi kararı verildi.

Kartal'daki bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde 14 Haziran tarihinde meydana gelen olayda, bir kadın, tuvalete girdiğinde içeride bir erkeğin gizlice görüntü çekmeye çalıştığını fark etti. Olay anını video kaydına alan kadın ve güvenlik görevlisinin etkili müdahalesiyle birlikte şahıs suçüstü yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, Ü.G. isimli şüpheli şahsın kadınlara özel kullanım alanında cep telefonu ile görüntü kaydettiğini belirleyerek cinsel taciz suçunu işlediğini tespit etti.

Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli Ü.G. emniyetteki işlemlerinin ardından, "Cinsel Taciz" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilerek adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL