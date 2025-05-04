Alkollü Evlat Annelerini Katletti - Son Dakika
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Alkollü Evlat Annelerini Katletti

Amasya'da alkollü Murat Karayaka, annesini bıçaklayarak öldürdü. 27 suç kaydı bulunuyor.

04.05.2025 17:25
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Anne katili şahıs alkollü çıktı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde evde tartıştığı annesini bıçaklayarak katleden şahsın 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca 7'si narkotik toplam 27 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon ilçesi Sofular Mahallesi Fidan Sokak'taki eve 2 ay önce taşınan Saliha Karayaka ile oğlu Murat Karayaka arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Komşuların ihbarı üzerine eve polis ekipleri geldi. Kilitli olan kapı itfaiyecilerin yardımıyla açıldı. İçeri giren ekipler çeşitli yerlerinden bıçaklanan talihsiz kadını kanlar içinde buldu. Acil sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan anne kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Murat Karayaka'nın 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. 7'si narkotik toplam 27 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Karayaka, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Eşini daha önce kaybeden anne ise ilçeye bağlı Çobanören köyünde defnedildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Merzifon, 3-sayfa, Amasya, Hukuk, Suç, Son Dakika

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