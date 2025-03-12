Tokat'ın Zile ilçesinde alkollü şahıs evini yakmaya çalıştı. İtfaiye yangını büyümeden söndürdü.

Olay akşam saatlerinde ilçe merkezi Ata Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki iki katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre Ş.O. alkol aldıktan sonra evini yakmaya çalıştı. Daireden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alkollü şahıs polis ekipleri tarafından evin balkonunda etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Şahsın daha önce de evi yakmaya çalıştığı öğrenildi. - TOKAT