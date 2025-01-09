Alkollü Sürücü 8 Araca Hasar Verdi

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Küçükçekmece'de alkollü şahıs 8 araca hasar verdi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de ehliyetsiz ve alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 8 araca hasar verdi. Şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

Olay, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla beraber alkol alan şahıs arkadaşının cebinden servis minibüsünün anahtarını alarak kaçtı. Ehliyetsiz ve alkollü şahıs, bir süre araçla dolaştı. Daha sonra otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip, araçlara çarpmaya başladı. Bir sokak üzerinde bulunan 8 araca çarparak büyük hasar veren şahıs güçlükle durabildi. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşanan olayda aracı büyük hasar alan Ziya Kaya alkollü bir şahsın sokakta bulunan araçlara çarptığını belirterek, "Akşam komşularımız aracımıza vurulduğu söyledi. Biz bunun üzerine aşağıya indiğimizde aracı bu halde gördük. Alkollü bir şahıs yukarıdan aşağıya doğru araçlara vurarak gelmiş. Bizim lastiğimiz patladı aracımız boydan boya çizildi. Aşağıda da 6 araç var onlarda da maddi hasar oluşturmuş. En son bir araca vurarak durmuş. Ben şahsı göremedim polis ekipleri götürmüştü onu" dedi.