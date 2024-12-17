Alkollü Sürücü Kovalamacada Yakalandı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Kovalamacada Yakalandı

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Aksaray'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonrası yakalandı ve ceza aldı.

17.12.2024 08:59
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Emniyeti peşine taktı, "Amacım sizi rahatsız etmek değildi" dedi

Polisin, "Dur" ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da polisin, "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve tüm emniyeti alarma geçiren alkollü genç sürücü yakalanınca, "Amacım sizi rahatsız etmek değildi" dedi. Kovalamaca anları kameralara da yansıdı.

Olay gece yarısı Tacin Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri seyir halindeki 68 ADE 565 plakalı hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu. Frene basıp durmak yerine gaza basıp kaçmayı tercih eden sürücü, polisleri peşine takarken ekiplerin plaka ve kaçış istikametini telsizle anons etmesi üzerine tüm ekipler adeta alarma geçti. Polis ekiplerinin önünü kesmesine rağmen ikazlara uymayarak kaçmayı sürdüren sürücü, yarım saat süren ve kameralara yansıyan kovalamaca sonucu Taşpazar Mahallesi'nde kıstırıldı. Bu kez de aracı ve araçta bulunan 3 arkadaşını bırakıp yaya olarak kaçan sürücü izini kaybettirirken, arkadaşlarının olay yerinde kalması ve kimliğinin tespit edilmesi sonucu yarım saat sonra araç başına geldi. Polis memurlarına yaklaşırken, "Problem yok, ben alkollüyüm abi ben kaçtım. Al arabanın anahtarı, bu da kimliğim" diye polis ekiplerine teslim olan K.G.Ç. isimli genç sürücü kameralardan da tespit edilerek işleme alındı. Alkolmetreyi üfleyen genç sürücü 1.54 promil alkollü çıkarken, "dur" ikazına uymayıp onlarca polisi peşine takmasına rağmen ekiplere, "Amacım sizi rahatsız etmek değildi" dedi.

13 bin 479 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu

Onca kovalamacaya ve tüm ekipleri peşine takmasına rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken genç sürücüye APP plaka kullanmaktan 2 bin 647 lira, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira, sigortasız araç kullanmaktan 690 lira, araç ön cam filmli kullanmaktan bin 507 lira, saygısızca araç kullanmaktan 690 lira ve kırmızı ışık ihlalinden bin 506 lira olmak üzere toplam 13 bin 479 lira para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç ise trafikten men edilerek çekici marifetiyle otoparka çektirildi. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak ifade ve adli işlemler gereği polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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