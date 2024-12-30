Alkollü Sürücü, Yaya Kaza Yaparak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alkollü Sürücü, Yaya Kaza Yaparak Hayatını Kaybetti

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Denizli'de alkollü sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan 47 yaşındaki adamı ezerek öldürdü.

30.12.2024 11:38
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Alkollü sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen adamı hayattan koparttı

DENİZLİ - Denizli'de yaya geçidinin bulunmadığı yoldan yolun karşısına geçmek isteyen 47 yaşındaki adama otomobil çarptı. Yayanın olay yerinde hayatını kaybettiği kazada sürücü ise alkollü çıktı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinin bulunmadığı yolda, yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Kırık'a (47), Kerem S., idaresindeki 20 ABV 224 plakalı otomobili ile seyir halindeyken çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömer Kırık metrelerce savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Ömer Kırık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yolun karşısına geçemeye çalışan yayanın ölümüne neden olan sürücü Kerem S.'nin alkollü olarak araç kullandığı belirlendi. Otomobil sürücüsü Kerem S., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazada yaşamını yitiren Ömer Kırık'ın cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücü, Yaya Kaza Yaparak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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